KV Oostende snoept Charleroi in het slot twee gouden punten af

Charleroi heeft twee gouden punten weggegeven in de strijd om de winst in groep A. De Zebra’s blijven druk zetten op STVV na een felbevochten draw aan zee, maar KVO kon wel pas gelijkmaken in de blessuretijd na een aangename tweede helft.

De opvallendste zaken werden gisteren andermaal naast het terrein genoteerd in Oostende. Ten eerste was Luc Devroe in het stadion, de ex-sportief directeur is tegenwoordig makelaar. Waarom Devroe de trip naar zee maakte, is niet bekend. Wie er niet was: Sander Coopman. De aanvallende middenvelder trainde nochtans tot en met vrijdag zonder problemen mee maar moest zaterdag afhaken met rugproblemen. Broos dacht er het zijne van, Boonen was zijn vervanger.

Die laatste bracht wel wat panache bij KVO, maar het was Charleroi dat tijdens een erg flauwe eerste helft het gevaarlijkst was. In de beginfase ging Lombaerts in de fout wat een kans voor Niane opleverde, maar de aanvaller schoot onbesuisd over. De VAR zag trouwens geen graten in een vermeende fout van Lombaerts. Op het eerste wapenfeit van Oostende was het een dikke 20 minuten wachten - Faes kon zijn kopbal niet kadreren. Dé kans van het eerste bedrijf was opnieuw voor Niane. Bruno sneed door enkele Oostendenaars en stelde de vuiste van Dutoit op de proef, maar Niane miste de rebound onbegrijpelijk in de kleine rechthoek. Oostende mocht op de blote knietjes zitten dat het zonder achterstand koffie ging drinken.

Foto: BELGA

Slotoffensief

Charleroi kwam het beste uit de kleedkamers en dreigde meteen via een schot van Bruno, maar het was Oostende dat op het uur op voorsprong kwam. Na een erg knappe actie ging Indy Boonen neer op de rand van de zestien. Dierick verraste - hij floot voor schwalbe en stak Boonen prompt een gele kaart onder de reus. Op aangeven van de VAR moest de ref uiteindelijk op zijn stappen terugkomen. Dierick annuleerde de gele kaart en legde de bal terecht op de stip, Sakala kon via een handje van Riou omzetten en 1-0 maken.

Lang duurde de pret bij KVO niet: Osimhen kon binnenprikken naar een prima getrapte corner die werd doorgekopt. De wedstrijd bloeide nu helemaal open. Eerst vuurde Sakala een kanonskogel af die nipt naast de kooi van Riou ging, daarna miste de Zambiaan nipt zijn volley na een prima actie op rechts van Guri. Ironisch genoeg kreeg Oostende het deksel nog op de neus na een degelijke tweede helft. Tien minuten voor tijd viel een vrije trap voor Charleroi pal voor de voeten van Angella, die niet twijfelde en binnen de zestien droog binnen schoof. Het vat leek af bij KVO, maar in de blessuretijd viel er toch nog een appel uit de kast voor de kustjongens. De bal werd voor doel gegooid en D’Haese kon mooi over Riou koppen. Vandendriessche werd nog met zijn tweede geel naar de kant gestuurd.

Door het gelijkspel moet Charleroi STVV mogelijk lossen, terwijl Broos tevreden mag zijn met de reactie van zijn ploeg na vorige week.