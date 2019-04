Opschudding in Barcelona: elfvoudig winnaar Rafael Nadal gaat in halve finales onderuit

Rafael Nadal (ATP 2) zal het graveltoernooi van Barcelona (2.609.135 euro) dit jaar geen twaalfde keer winnen. In de halve finales ging de Spanjaard, de laatste drie jaar de beste in Catalonië, met tweemaal 6-4 onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5).

Het is de vierde keer dat Thiem Nadal weet te verslaan in twaalf onderlinge confrontaties. Vorige week greep Nadal ook naast een twaalfde eindzege in Monte Carlo, daar ging hij er in de halve finales uit tegen de Italiaan Fabio Fognini, die de eindzege pakte.

Thiem verloor in 2017 van Nadal in de finale in Barcelona. Nu onderneemt hij tegen Daniil Medvedev (ATP 14) een tweede poging om de titel te veroveren. De Rus ging eerder op de dag in drie sets voorbij de Japanner Kei Nishikori (ATP 7): 6-4, 3-6 en 7-5.

Medvedev kan zondag zijn vijfde ATP-titel veroveren. Eerder dit jaar was hij de beste in Sofia. Thiem mikt op zijn dertiende toernooizege op het ATP-circuit. Dit seizoen schreef hij het prestigieuze Masters 1.000 toernooi in Indian Wells al op zijn naam.

Beide spelers stonden al één keer tegenover elkaar. Vorig jaar trok Thiem op het hardcourt in Sint-Petersburg met 6-2, 3-6 en 7-6 (7/2) aan het langste eind.