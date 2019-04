Scheidsrechtersbaas geeft toe: “VAR had Genk geen strafschop mogen geven tegen Club Brugge”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft vrijdagavond, bijna twee weken na de bewuste fase, toegegeven dat de videoref Genk in de topper tegen Club Brugge een onterechte penalty heeft toegekend. Zuur voor blauw-zwart, dat sindsdien moet achtervolgen in de titelstrijd én ook vorige week slachtoffer was van een arbitrale misser.