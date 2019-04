Deen Tobias Lund Andresen wint E3 Binckbank Classic voor junioren en steelt de show met eigenaardig zegegebaar

Tobias Lund Andresen heeft zaterdag in Harelbeke de E3 Binckbank Classic voor junioren gewonnen. Na 118 kilometer haalde de 16-jarige Deen het ruim afgescheiden. De Brit Leo Hayter hield op 1:04 de Nederlander Axel van der Tuuk voor de tweede plaats achter zich. Jasper Dejaegher was met een zevende plaats beste Belg.

Andresen vierde zijn klassieke zege op een wel heel speciale manier. Hij kwam met zijn fiets in de lucht over de streep, dat zegegebaar kennen we, maar daarvoor ging hij al zonnend op de finishlijn liggen. Zo winnen, het doet wat met een mens!

Andresen Tobias Lund winner of E3 for juniors @E3BinckClassic @StadHarelbeke pic.twitter.com/TALRMVJwqJ — Alex Vandevyver (@VandevyverAlex) 27 april 2019

Uitslag:

1. Tobias Lund Andresen (Den) de 118 km in 2u58:32 (gem. 39,656 km/u)

2. Leo Hayter (GBr) op 1:04

3. Axel van der Tuuk (Ned)

4. Andreas Byskov Sarbo (Den); 5. Axel Huens (Fra) 1:12; 6. Hidde van Veenendaal (Ned); 7. Jasper Dejaegher; 8. Arnaud De Lie; 9. Simon Dehairs; 10. Sébastien Van Poppel; 11. Max Walker (GBr); 12. Alfred George (GBr); 13. Samuel Watson (GBr); 14. Milan Paulus; 15. Michal Galka (Pol); 16. Pepijn Reinderink (Ned); 17. Lewis Askey (GBr); 18. Kasper Andersen (Den); 19. Toon Clynhens; 20. Roel van Sintmaartensdijk (Ned); 21. Baptiste Mopty (Fra); 22. Ben Squire; 23. Arnout Van Den Borre; 24. Axel Moureau; 25. Emile Brouwers; 26. Jago Willems; 27. Tijl De Decker; 28. Owain Roberts (GBr); 29. Jarne Van Dyck; 30. Diel Vergote