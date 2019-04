Gamers zullen de spelconsole PlayStation 5 niet voor april 2020 in de rekken terugvinden. Dat maakte Sony bekend tijdens een financiële vergadering waar de jaarcijfers werden bekendgemaakt.

Wie het ideale kerstcadeau al in gedachten had voor dit najaar, is eraan voor de moeite. De PlayStation 5 laat nog een tijdje op zich wachten. Het duurt nog minstens een jaar vooraleer de vijfde versie ...