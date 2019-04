Afrikaanse lopers zijn niet welkom in halve marathon van Triëst

Op 5 mei zullen er geen Afrikanen aan de start staan van de halve marathon in Triëst, een stad in het noordoosten van Italië nabij de Sloveense grens. De organisatie besloot immers alleen Europese deelnemers toe te laten uit protest tegen de “uitbuiting” van Afrikaanse atleten. De beslissing zorgt voor heel wat kritiek.

Volgens wedstrijdorganisator Fabio Carini bestaat er vandaag “een commerciële handel in Afrikaanse lopers” die “uitgebuit en onderbetaald worden”. “Dit is onaanvaardbaar en mogen we niet langer laten passeren. Het is tijd dat er maatregelen worden genomen. Om dat duidelijk te maken, hebben we beslist dit jaar alleen Europese atleten uit te nodigen”, wordt Carini geciteerd in La Repubblica.

De opmerkelijke beslissing komt de organisatie op flink wat kritiek te staan. Onder meer Europees parlementslid Isabella De Monte heeft het over een “zuivering in de sport”.

“Professionele atleten worden geweigerd omdat ze uit Afrika komen. We moeten hiervoor oppassen, want we zeggen het al maanden. De situatie dreigt uit onze handen te glippen en we glijden af naar donkere uren. Op zo’n beslissingen kan maar een reactie komen: verontwaardiging. Sport is delen, één zijn, gelijkheid, loyaliteit en respect. Dat leren we onze kinderen. Maar welk voorbeeld geven wij met zo’n beslissingen”, vraagt ze zich af.