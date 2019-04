Pijnlijk: 18-jarige ziet Belgisch record dat ze van Kim Gevaert afsnoepte afgekeurd door technisch probleem

Het Belgisch juniorenrecord (U20) op de 100 meter dat de Genkse Rani Rosius afgelopen maandag afsnoepte van Kim Gevaert, kan niet gehomoleerd worden door een technisch probleem. Dat bevestigde zaterdag Ludwig Peetroons, Algemeen Directeur van de Vlaamse Atletiekliga.

Rosius liep het BR van 11.45 op het provinciaal kampioenschap atletiek van de provincie Limburg. Een onderzoek van de startapparatuur wees de afgelopen dagen echter uit dat er iets niet klopte. De technologie werkte niet naar behoren, waardoor in drie reeksen van de 100 meter iedereen een te snelle tijd kreeg toegewezen. Het BR van Rosius kan dus niet gehomologeerd worden en blijft nog even op naam staan van Kim Gevaert, die 11.52 klokte.

Met haar 11.45 plaatste Rosius zich maandag ook voor het EK voor junioren in Zweden in juli, maar ook die kwalificatie is niet geldig. Ze krijgt de komende maanden wel nog verschillende kansen om zich alsnog te plaatsen, want de limiet lijkt met 11.65 binnen haar mogelijkheden te liggen. Het persoonlijk record van Rosius bedraagt, na schrapping van haar chrono van maandag, 11.78.