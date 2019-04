Dwars door Brugge wordt eerste wedstrijd Koen Naert na succesvolle marathon in Rotterdam

Europees marathonkampioen Koen Naert gaat op zondag 12 mei van start in Dwars door Brugge, een wedstrijd over vijftien kilometer. Dat kondigde organisator Golazo aan in een persbericht. Het is voor Naert de eerste wedstrijd na de marathon van Rotterdam, waar hij verraste door naar 2u07:39 te snellen.

“Brugge is de enige wedstrijd die momenteel op mijn planning staat”, zegt Naert in het persbericht. “Ik kijk ernaar uit om samen met duizenden lopers vijftien kilometer dwars door de historische binnenstad te lopen. Het is een thuiswedstrijd voor mij. Net als voor andere lopers is het ook voor mij een kick om door die massa toeschouwers te lopen. Ik wil hier absoluut bij zijn.”

Naert is een geboren en getogen West-Vlaming. Hij is afkomstig uit Roeselare en woont momenteel in Oostkamp, op minder dan zeven kilometer van Brugge. Dwars door Brugge wordt zijn eerste wedstrijd op Belgische bodem van 2019. In het najaar loopt de Europese kampioen opnieuw een marathon, maar hij heeft nog niet beslist welke. Zowel het WK in Doha, een snelle marathon als Berlijn of een strijdmarathon als New York behoren tot de mogelijkheden.