Kenneth Vandendriessche wordt vierde in Ironman van Marbella

Kenneth Vandendriessche is zaterdag net naast het podium gevallen in de Ironman 70.3 van Marbella.

Na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen (een halve Ironman) finishte Vandendriessche in 4u05:21.

De zege in Spanje was voor de Duitser Andreas Dreitz. Die haalde het in 3u56:48 voor de Brit Alistair Brownlee, tweede in 4u01:00. Als derde eindigde de Italiaanse ex-renner Domenico Passuello, die nog voor Quick.Step uitkwam, in 4u03:40.

Bij de vrouwen kwam Tine Deckers als vijfde over de aankomst in 4u49:15. De overwinning was voor de Duitse Laura Philipp in 4u28:56, voor de Zwitserse Nina Derron (4u39:13) en de Italiaanse Marta Bernardi (4u44:09).