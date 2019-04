Charissa organiseerde eigen trouw en euthanasie op twee weken tijd

Stralend ging ze door het leven. En nog stralender nam ze afscheid van het leven. Charissa Vermeersch (33) wordt zaterdag begraven. Drie jaar lang vocht de jonge vrouw tegen een ongeneeslijke kanker. Tot haar lichaam helemaal op was en ze zelf besliste de knop om te draaien. In twee weken tijd organiseerde ze haar eigen afscheidsfeest, trouwde ze met haar lief Arno en pleegde ze uiteindelijk euthanasie. “Natuurlijk ben ik droevig”, zegt haar vader Stephane. “Maar vooral ook fier. Want ze kon op geen mooiere manier afscheid van ons nemen.”