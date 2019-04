Hoe denkt ons Limburgs trio over de hertekende finale: PRO of CONTRA?

“De lelijkste aankomst voor de mooiste klassieker.” Zo stond de arrivée van Luik-Bastenaken-Luik in de mistroostige voorstad Ans van bij de koerswijziging in 1992 geboekstaafd. Na 27 jaar klauteren door de Italiaanse wijk Saint-Nicolas krijgen de renners zondag na Roche aux Faucons opnieuw de duik naar Luik voor de wielen geschoven. Maar zijn ze daar ook blij mee? We gingen poolshoogte nemen bij ons Limburgs trio voor zondag: Tim Wellens, Jelle Vanendert en Dylan Teuns.