Winst in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, twee ritten in Tirreno-Adriatico, één in het Baskenland en een haast zekere zege in de Gold Race die in extremis nog door zijn handen glipte. Moet het nog gezegd? Dé topfavoriet voor zondag is zonder twijfel Julian Alaphilippe. Hyperkineet, zondagskind, speelvogel, fietsequilibrist en sinds vorig seizoen ook veelvraat. De 26-jarige Fransman, zoon van een beroepsmuzikant, voert al het hele seizoen de boventoon. Plaatst hij zondag op de Luikse Boulevard d’Avroy het orgelpunt? “Deze wedstrijd zit al lang in mijn hoofd en nu ik het nieuwe parcours met eigen ogen heb gezien, weet ik dat ik mijn kansen heb.” De concurrentie is bij deze gewaarschuwd, voor zover dat nog nodig was.