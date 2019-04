“Ik hou van de play-offs, ze brengen het beste in me naar boven.” De stralende blik van Jere Uronen verraadt geen greintje titelstress. “Waarom? Ik geniet hiervan. Wij geloven rotsvast in wat we doen, willen allemaal nog beter worden. Ik ben er ook zeker van dat we nog beter kunnen.”