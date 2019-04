Zondag is het weer derby-time in Hasselt. Nadat Hades en Sporting in december in Kiewit de punten netjes verdeelden, staat op de voorlaatste speeldag van de competitie de terugmatch in het Stedelijk Sportstadion op het menu. Wat staat er behalve de eer nog op het spel voor beide teams? Drie prangende vragen schotelden we voor aan twee trainers en aan twee Hasselaren.