Liverpool legt druk bij Manchester City na 5-0 tegen Huddersfield Town

De titelrace in de Premier League blijft ongemeen spannend. Liverpool heeft vrijdagavond de 36e speeldag ingezet met een logische 5-0 thuiszege tegen rode lantaarn Huddersfield Town en wipt opnieuw over Manchester City naar de leiding. De Citizens tellen nu twee punten achterstand, maar komen zondag nog in actie op het veld van Burnley.

City haalde het in de inhaalwedstrijd tegen stadsrivaal Manchester United afgetekend. Liverpool keek lijdzaam toe hoe de titelconcurrent met nog drie speeldagen te gaan een punt voorsprong nam. Maar de moed zakt niet in de schoenen van de Reds. Tegen het al gedegradeerde Huddersfield Town kwam de thuisploeg op Anfield Road al in de eerste minuut op voorsprong. Na slecht uitverdedigen sloeg Naby Keita ijskoud toe.

Wanneer je écht heel graag kampioen wil worden... ????#14seconden pic.twitter.com/FpKlVSgqtJ — Play Sports (@playsports) April 26, 2019

Halverwege de eerste helft kopte Sadio Mané (23.) de 2-0 tegen de netten. In zijn honderdste match voor Liverpool legde Mo Salah (45.+1) de 3-0 ruststand vast. Na de pauze dikten Mané (66.) en Salah (83.) hun doelpuntentotaal nog verder aan. Liverpool-coach Klopp gunde Alex Oxlade-Chamberlain na een revalidatie van een jaar een invalbeurt in de 73e minuut, Divock Origi kwam niet van de bank. Bij Huddersfield Town, dat na de nederlaag niet meer weggeraakt van de laatste plaats, speelde Isaac Mbenza 87 minuten mee.