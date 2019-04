Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) en zijn copiloot Nicolas Gilsoul staan na de eerste dag op kop in de Rally van Argentinië.

De WK-leider begon niet zo goed aan de wedstrijd en tikte na KP2 pas aan als negende. Maar daarna rukte hij stelselmatig op en met zeges in KP4 en KP8 wipte hij in de slotproef van de dag over de Est ...