Advocaten van verdachten moord op Daniël (9): “Complex dossier waarin nog veel moet uitgeklaard worden”

Enkele advocaten van de mannen die werden aangehouden na het verdacht overlijden van een negenjarige jongen in het asielcentrum van Broechem, hebben vrijdag voor het eerst gereageerd. “Het lijkt me een complex dossier waarin nog veel moet uitgeklaard worden”, zegt meester Bart Vosters.

De negenjarige Daniel, een jongen van Palestijns-Libanese afkomst, werd woensdag dood aangetroffen in een gracht op het terrein van het asielcentrum in Broechem waar hij met zijn moeder verbleef. Hij was maandagavond voor het laatst gezien toen hij in het centrum met zijn fietsje rondreed.

Woensdag werden vijf verdachten opgepakt: mannen van 19, 20, 21, 24 en 34 jaar. Verschillende van hen verbleven net als de jongen en zijn moeder in het asielcentrum. Ze werden alle vijf aangehouden op verdenking van gijzeling en moord.

“Mijn cliënt heeft verklaringen afgelegd en werkt mee aan het onderzoek, maar hij betwist iedere betrokkenheid”, zegt advocaat Cédric Monheim namens de 20-jarige verdachte. Meester Bart Vosters, die voor de 24-jarige optreedt, wil nog niets kwijt over het standpunt van zijn cliënt. “Ik kan alleen maar zeggen hij intussen twee keer ondervraagd is en dat hij zijn medewerking verleent aan het onderzoek, dat nog heel pril is. Het lijkt me een complex dossier waarin nog veel moet uitgeklaard worden. Maandag krijgt ik er inzage in en zal ik met mijn cliënt bespreken welke aanwijzingen van schuld er tegen hem zijn.”

Dinsdag verschijnen de vijf voor de raadkamer, die moet beslissen of ze verder aangehouden blijven.