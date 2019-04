Zaterdag begint Greenyard Maaseik aan de titelfinale in het volleybal. Tegenstander is opnieuw eeuwige rivaal Roeselare.

Vorig seizoen werd Maaseik kampioen, maar dit jaar liggen de kaarten anders. Volgens coach Joel Banks is Roeselare licht favoriet. Wie het eerst drie wedstrijden wint, is de nieuwe landskampioen in het volleybal.