Wereldrecordhouder halve marathon Kiptum, die zondag in Londen zou lopen, test positief

De Keniaan Abraham Kiptum is voorlopig geschorst door de Athletics Integrity Unit (AIU) na een dopingovertreding. De 29-jarige afstandsloper is wereldrecordhouder op de halve marathon, en zou zondag normaal aan de start verschijnen van de London Marathon.

Het was de AIU zelf die het nieuws over Kiptum vrijdag bekendmaakte. Het gaat om een overtreding van de regels met betrekking tot het biologisch paspoort. Zijn bloedwaarden zijn met andere woorden zodanig “goed” of zodanig snel gestegen, dat de veranderingen in principe niet op natuurlijke wijze tot stand kunnen gekomen zijn. De Keniaan verbeterde in oktober verrassend het wereldrecord op de halve marathon van de Eritreër Zersenay Tadese en bracht het op 58:18. Op de marathon bedraagt zijn persoonlijk record 2u05:26, maar dat wilde hij aanstaande zondag in Londen gaan aanscherpen. Hij mag na zijn schorsing echter niet starten.

Het regent al enkele jaren dopingschorsingen in Kenia. In 2019 zijn er al meer dan tien Keniaanse atleten geschorst, de jaren voorheen nog veel meer. Regerend olympisch marathonkampioene Jemima Sumgong liep in 2017 nog tegen de lamp.

Drie Belgen starten zondag in het eliteveld in Londen: Bashir Abdi, Thomas De Bock en Dennis Laerte. Voor de zege wordt een duel voorspeld tussen wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en viervoudig olympisch kampioen Mo Farah. .

