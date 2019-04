Karl Vannieuwkerke verwelkomt derde kindje

Presentator Karl Vannieuwkerke is vader geworden van zijn derde kindje. Hij had uit zijn vorige huwelijk al twee kinderen, een zoon en een dochter. Jack Odile Vannieuwkerke is het eerste kindje met zijn nieuwe vriendin Caroline Vereenooghe, en die is ervan overtuigd: de kleine Jack “is een echte Vereenooghe.” Jack Odile werd op 25 april geboren. Dat is iets vroeger dan verwacht, maar het maakt er de vreugde niet minder groot om

“Drijvend op een roze wolk. Jack Odile heeft ons verrast met een vroege vlucht. Aanvallen op een plek waar je het niet verwacht is nu al zijn specialiteit. Geïnspireerd tijdens de voorjaarsklassiekers? Best mogelijk. Wij zijn heel blij dat Jack zijn inspanning ook tot op de streep heeft kunnen trekken, zijn handen in de lucht gooide, zich op de grond liet vallen en ons op melodisch geween trakteerde. Het voelt alsof we de Jackpot hebben gewonnen!”, zo deelde Vannieuwkerke het blijde nieuws met een filmpje via Instagram. Het kereltje deelt zijn geboortedag onder meer met ruimtevaarder Frank De Winne, voetballer Johan Cruijff en acteur/regisseur Al Pacino. Voor de presentator en zijn vriendin is het hun eerste kindje, Vannieuwkerke heeft ook nog een zoon en een dochter uit zijn eerste huwelijk.