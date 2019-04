ROYALS. Heeft Meghan Markle zich verklapt? En peperdure renovatie voor Versailles

Het grote publiek kan in Versailles naar prachtig gerenoveerde kamers van de voormalige koningin Marie Antoinette gaan kijken, maar ga vooral even zitten voor je leest hoeveel het hele project heeft gekost. En heeft Meghan Markle deze week stiekem verraden dat ze nog niet is bevallen? Alle roddels en weetjes uit adellijke kringen op een rij.

Deze week mocht de Britse prins Louis een eerste kaarsje op zijn verjaardagstaart uitblazen. Dat leverde hem veel felicitaties op, onder meer van Meghan Markle en prins Harry. Die gelukswens verraadt volgens fans iets over haar zwangerschap. “Gelukkige verjaardag. Veel liefs van ons twee”, schrijft het koppel. Dit zou er kunnen op wijzen dat de hertogin nog niet bevallen is van haar eerste kindje om de simpele reden dat ze de boodschap in dat geval misschien anders zou verwoorden zoals “veel liefst van ons drie”. Aha!

Mama van het feestbeest prins Louis, Kate Middleton, ging vorige donderdag dan weer op stap met schoonbroer prins Harry. Ze woonden samen Anzac Day bij, een herdenking bij van alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders die dienden en stierven in oorlogen. Prins William was op dat moment op werkbezoek in Nieuw-Zeeland en Meghan Markle wellicht in het gezelschap van mama Doria, die intussen aangekomen is in Groot-Brittannië om haar dochter bij te staan als ze moeder wordt. Tijdens deze uitstap vielen royaltywatchers twee dingen op: er lijkt geen vuiltje aan de lucht tussen prins Harry en Kate Middleton, die op Pasen niet met elkaar spraken. Her en der wordt ook gefluisterd dat prins William en Kate al op bezoek zijn geweest in Frogmore Cottage bij Harry en Meghan. Het tweede opvallende aan de uitstap: de hertogin van Cambridge lijkt in haar blauwe fase te zitten…

Middleton is de voorbije maanden niet erg vaak in het openbaar gesignaleerd maar als ze zich liet zien, verscheen ze in een blauwe outfit. Aan de zijde van prins Harry schitterde ze in een koningsblauw ensemble van Catherine Walker. Vorige week, op Pasen, verscheen ze ook in een lichtblauwe outfit. Voor die gelegenheid koos ze voor het Britse modehuis Alexander McQueen.

Over naar Frankrijk, waar enkele kamers van Marie Antoinette in Versailles na drie jaar volledig zijn gerenoveerd en opnieuw toegankelijk zijn voor het grote publiek. De renovatiewerken om de vertrekken van de voormalige koningin in ere te herstellen door onder meer een goudsmid, wevers, timmermannen en andere traditionele ambachtslieden, kostten naar verluidt meer dan vijfhonderd miljoen euro. Daarmee is de opfrissing de duurste in de geschiedenis van het koninklijke domein.

Foto: vwh

Tessy van Luxemburg, die zichzelf vanaf 1 september dit jaar geen prinses meer mag noemen omdat ze door haar scheiding weer gewone burger wordt, heeft haar deelneming gewenst aan het Luxemburgse hof. Op 23 april overleed groothertog Jean van Luxemburg en dat treft de vrouw diep. “We moeten afscheid nemen van de aardigste, meest genereuze en liefdevolle grootvader in de hele wereld. Bid alsjeblieft ter ere van hem. Ik ben dol op deze foto’s vol liefde”, schreef ze bij een zwart-witkiekje. Op zaterdag 4 mei wordt in de Kathedraal van Luxemburg afscheid genomen van de man. Hij werd 98.

Ook koningin Elizabeth moest deze week afscheid nemen van een dierbare. Haar goede vriendin: Jeanie, gravin van Carnarvon. Zij woonde de uitvaartplechtigheid bij in de kerk van Highclere in Hampshire.