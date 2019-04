Was de eindzege van Sivakov in de Ronde van de Alpen de allerlaatste overwinning voor Team Sky?

Pavel Sivakov (Team Sky) heeft vrijdag de eindzege in de 43e Ronde van de Alpen (cat. 2.BC) op zak gestoken. De 21-jarige Rus kraakte niet in de slotetappe, waarin de 25-jarige Italiaan Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) zijn tweede ritzege boekte. Na 148,7 kilometer van Kaltern naar Bozen (Zuid-Tirol) had hij zeven seconden voor op de Colombiaan Carlos Quintero. De Italiaan Simone Velasco werd op 1:31 derde. De eindzege van Sivakov zou ook wel eens de laatste voor Team Sky kunnen zijn, want de Britse topploeg transformeert komende woensdag in Team Ineos.

In de eindstand heeft Sivakov 27 seconden voor op de Brit Teo Geoghegan Hart en 33 op de Italiaan Vincenzo Nibali.

In de korte, maar verraderlijke slotrit, met onderweg de beklimmingen naar Collalbo en San Genesio, die bovendien moesten bedwongen worden in de regen, kozen achttien renners voor een vroege vlucht. Naast Masnada, Quintero en Velasco, waren dat Andrea Garosio, Dario Cataldo, Nikita Stalnov, Alexis Vuillermoz, Brice Feillu, Amaël Moinard, Ivan Santaromita, Alvaro Cuadros, Francesco Romano, Mikel Bizkarra, Fernando Barcelo, Sergio Samitier, Edoardo Zardini, Roland Thalmann en Tobias Bayer. Masnada, woensdag al winnaar van de derde rit, was de best geplaatste renner in het klassement, met 3:37 achterstand op Sivakov. Dus liet Team Sky de voorsprong niet al te groot worden. Toen die vijf minuten bedroeg, namen ze iets resoluter de kop, maar het regenweer maakte het niet gemakkelijk. Zo kwam Rafal Majka ten val in de afdaling.

Vooraan besloten Quintero en Masnada op de San Genesio hun metgezellen achter te laten. Hun voorsprong op de favorieten liep op tot zeven minuten. Zelfs Chris Froome kwam een handje toesteken in de achtervolging, om de leiderstrui van zijn ploegmaat te verdedigen. Nibali bestookte vervolgens Sivakov een paar keer, maar Sky had met Hart nog een ander ijzer in het vuur en Sivakov kraakte niet. Intussen was de bonus van Masnada en Quintero teruggelopen tot twee minuten. Masnada sprong op anderhalve kilometer van de aankomst nog weg bij Quintero en pakte zijn vierde profzege.

De laatste van Team Sky?

Voor Sivakov is de eindzege zijn tweede overwinning bij de profs. Dinsdag opende hij zijn palmares met dagsucces in de tweede rit. De eindzege van Sivakov zou ook wel eens de laatste voor Team Sky kunnen zijn, want de Britse topploeg transformeert komende woensdag in Team Ineos. Zondag krijgen Kwiatkowski en co een laatste kans om hoofdsponsor Sky in de bloemetjes te zetten. De Ronde van Alpen was alvast de laatste keer voor Chris Froome in zijn vertrouwde zwarte outfit. Komende woensdag stelt hij de nieuwe kleuren voor op een officieel persmoment bij de Tour de Yourkshire. “Dan begint een nieuw hoofdstuk. Sky heeft een speciale plaats in de geschiedenis van de wielersport veroverd. Kijk maar eens naar alle overwinningen die met Sky op een wielertruitje zijn geboekt. Het is einde van een tijdperk.”

