LRM: “Wij pompen geen drinkbaar water weg”

Maasmechelen - LRM reageert naar aanleiding van een item in het TVL-nieuws van donderdagavond dat ze geen drinkbaar water wegpompen in de Zuid-Willemsvaart. “Die informatie is niet correct.”

“LRM kan bij deze formeel bevestigen dat het oppervlaktewater dat verplaatst wordt door middel van pompen in het mijnverzakkingsgebied in Eisden niét drinkbaar is. Het gaat hier om regenwater dat vanuit een beek opgepompt wordt en in de Zuid-Willemsvaart terechtkomt. Deze bemaling wordt uitgevoerd om wateroverlast in verzakte mijngebieden te vermijden”, laat de organisatie weten in een persbericht.

