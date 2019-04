London Marathon belooft spektakel: Bashir Abdi wil olympisch ticket afdwingen, duel tussen Kipchoge en Farah

Bashir Abdi wil zondag in de marathon van Londen de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio afdwingen. De zilveren medaillewinnaar van het EK 10.000 meter afgelopen zomer heeft een persoonlijk marathonrecord van 2u10:46, de olympische limiet bedraagt 2u11:30. Om de winst wordt een duel tussen thuisloper Mo Farah en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge verwacht.

Vorig jaar liep Abdi zijn marathon in aanloop naar het EK in Berlijn, waar hij zich op de 10.000 meter richtte. Bovendien liep hij in zijn eerste marathonmeters in Rotterdam een hoofdwonde op. Genoeg reden dus om aan te nemen dat het dit jaar in Londen, met een voorbereiding specifiek gericht op de marathon, sneller kan. “Vorig jaar startte ik te traag. Deze keer zou ik graag rond de 1u04:00 doorkomen halverwege”, aldus Abdi. “Het doel is mij met zekerheid plaatsen voor Tokio. Dan bedoel ik niet nipt onder de limiet duiken, want dan kunnen er nog andere Belgen mij uit de ploeg lopen.”

Droomt Abdi stiekem van het Belgisch record van Vincent Rousseau, dat op 2u07:19 staat en waarbij Koen Naert recent al in de buurt kwam? “Zeker weten! Ik denk daar heel vaak aan. Maar ik vermoed dat ik momenteel nog de ervaring mis om het al te verbeteren.” Voor het WK atletiek in Doha is Abdi door zijn marathontijd van vorig jaar al geplaatst, maar hij beslist pas na de London Marathon of hij deelneemt in Qatar.

Londen wordt zondag ook een confrontatie tussen viervoudig olympisch kampioen op de piste Mo Farah en olympisch marathonkampioen en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge. Abdi kent ze beiden: Kipchoge als ploegmaat bij het NN Running Team, Mo Farah als dagelijkse trainingspartner. “Als het snel gaat, heeft Kipchoge de beste kansen, maar als ze iets trager starten is Mo in het voordeel”, voorspelt onze landgenoot. Ook Thomas De Bock en Dennis Laerte starten zondag in Londen. Zij ambiëren beiden een duik onder de 2u15.