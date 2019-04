Herboren Tiger Woods gelooft in legendarisch record van Jack Nicklaus

De Amerikaanse golfer Tiger Woods, winnaar van vijftien majors waaronder de Masters twee weken geleden in Augusta, heeft vrijdag bevestigd dat het record van Jack Nicklaus, met achttien zeges in majors, hem aanspreekt. “Als alles mee zit, kan ik hem evenaren”, sprak Woods tegen het streamingsplatform GOLFTV.

“Nicklaus had een hele carrière nodig om achttien majors te winnen, ik zal dus in mijn loopbaan een verlenging nodig hebben”, opende de 43-jarige Woods met een kwinkslag. “Als ik er alles voor blijf doen en alles verloopt zoals ik het wil, is het mogelijk. Ik heb eigenlijk altijd al gedacht dat het mogelijk was. Niemand weet wat de toekomst nog in petto heeft. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik er klaar voor ben.”

Woods maakte half april in Augusta een einde aan een reeks van elf jaar zonder winst in een major. De Amerikaan domineerde in het eerste decennium na de eeuwwisseling met groots machtsvertoon de golfsport, maar viel in 2009 van zijn voetstuk. Eerst werd hij duidelijk dronken gearresteerd, waarna ook nog een seksschandaal volgde. De voorbije jaren werd hij vooral gekweld door blessures aan de knie en rug.

De eerstvolgende major staat tussen 13 en 16 juni op het programma met de US Open. Voordien hervat Woods op 2 mei de competitie op het Wells Fargo Championship.