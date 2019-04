Kolder in F1: riooldeksel vliegt rond, takelwagen botst en twee mensen overreden

Het was vandaag Comedy Capers in de Formule 1 in Azerbeidzjan. Eerst vloog een losgeslagen riooldeksel tegen de wagen van George Russell. De Williams werd total loss afgevoerd, maar tot overmaat reed de takelwagen pardoes tegen een brug over het circuit. Alsof dat nog niet kolder genoeg was, maaide F2-rijder Sean Gelael twee mensen omver.