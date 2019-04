Khloé Kardashian krijgt kritiek op haar lipvergroting: “Precies een alien”

De Amerikaanse realityster Khloé Kardashian heeft donderdag een selfie gedeeld waarop ze met duckface poseert. Dat kiekje bezorgt haar nu veel kritiek. Fans schrikken van haar uiterlijk omdat haar lippen iets (lees: onnatuurlijk) te vol zijn.

Hoewel de blondine bij het beeld ‘good vibes only’ in het bijschrift had geschreven en ze complimentjes krijgt over haar uiterlijk, blijven ook de negatieve reacties binnenstromen. “Je ziet eruit als een alien”, schrijft een van haar miljoenen volgers in een reactie onder de foto. “Je bent echt veel mooier zonder al die fillers”, staat er nog. Anderen vinden dan weer dat de ogen van de ster vreemd overkomen. “Ze zijn precies te veel naar achteren getrokken.”

Het is geen geheim dat de 34-jarige Khloé niet vies is van een bezoekje aan de plastisch chirurg. Op tien jaar tijd heeft ze zichtbaar veel aan haar uiterlijk laten sleutelen, zo blijkt uit beelden van vroeger en nu.