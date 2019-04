Populaire webwinkel blundert met foto van jurk: “Euh… iets vergeten?”

De populaire webwinkel Asos heeft kritiek gekregen op sociale media door de foto’s die bij een te koop aangeboden jurkje staan. Het zit het model als gegoten maar wie goed kijkt, ziet dat er aan haar middel nog knijpers hangen om het kledingstuk goed te doen passen. “Vergeten weg te werken met Photoshop?”, vragen mensen zich nu af op Twitter.

Het was een Twitter-gebruiker uit Londen die interesse toonde in de jurk en bij het bekijken van de foto’s schrok. Het kledingstuk lijkt het model als gegoten te zitten maar wie goed kijkt, ziet waarom het zo goed rond haar bekken valt: er zijn knijpers aangebracht. Die worden vermoedelijk gewoonlijk weggewerkt met Photoshop, maar dat was hier dus niet gebeurd.

“Euh… Asos… Volgens mij ben je die knijpers vergeten weg te photoshoppen”, schrijft Ronnie op Twitter, met foto’s. De post ging al snel viraal, met meer dan 64.000 likes en 19.000 retweets.

Het bedrijf antwoordde al snel. “Bedankt om dit te melden. Het spijt ons dat de knijpers nog zichtbaar zijn. We zullen dit aankaarten bij ons team van specialisten.” Dat aankaarten duurde kennelijk niet lang, want een dag later deelde een andere Twitteraar dezelfde foto zónder knijpers.