“Mobiliteitskwellingen voor die veel te vriendelijke Limburgers”

Hasselt -

De mobiliteit in Limburg is voor mij altijd een raadsel geweest. Een beetje zoals een tekening van Escher: iedere keer als je het denkt te doorgronden, sta je met je hoofd naar beneden. Ik wist dan ook niet goed hoe ik aan de opdracht, om het debat van Het Belang van Limburg over mobiliteit in te leiden, moest beginnen. Tot ik thuis de straat overstak en in de kelders van het rijksarchief op de Hasseltse Bampslaan terecht kwam. Daar vond ik een brief die mij een volledig nieuw licht op de Limburgse mobiliteitsproblematiek wierp. Een brief uit 1971. Ik leg hem graag aan u voor: