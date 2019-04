OPROEP. Nederland haalt toeristen weg uit Sri Lanka

De reisorganisaties in Nederland halen al ‘hun’ Nederlandse vakantiegangers terug uit Sri Lanka . Daartoe heeft het coördinerende Calamiteitenfonds besloten, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder donderdag een aangescherpt reisadvies heeft afgegeven. Het gaat volgens het fonds om tussen de 300 en 400 mensen die hebben geboekt bij een reisbureau.

Volgens directeur Erik Jan Reuver van het Calamiteitenfonds is het besluit gevallen in overleg met de bij het fonds aangesloten reisorganisaties. Dat zijn volgens hem de meeste en de grootste. De Nederlanders kunnen de komende dagen terugvliegen. De reisorganisaties regelen zelf dat ze met lijndiensten van bijvoorbeeld KLM en Emirates kunnen vliegen.

