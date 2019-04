Ferrari bovenaan tijdens tweede oefensessie GP van Azerbeidzjan

Charles Leclerc in de Ferrari F1-bolide Foto: Ferrari

Nadat de eerste oefensessie voor de GP van Azerbeidzjan verloren ging door een probleem met een putdeksel kon er tijdens de tweede oefensessie wel volop gereden worden.

Ferrari bleek tijdens die tweede oefensessie het snelst met Charles Leclerc die zo'n drie tienden sneller was dan teamgenoot Sebastian Vettel. George Russel, die tijdens de eerste oefensessie met zijn Williams F1-bolide over het losgekomen putdeksel reed, kon niet in actie komen omdat zijn chassis vervangen dient te worden.

01 Charles Leclerc Ferrari 1:42.872 28

02 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.196 28

03 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.541 31

04 Max Verstappen Red Bull 1:43.793 24

05 Valtteri Bottas Mercedes 1:44.003 31

06 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:44.177 9

07 Carlos Sainz McLaren 1:44.183 27

08 Alex Albon Toro Rosso 1:44.216 33

09 Pierre Gasly Red Bull 1:44.240 24

10 Lando Norris McLaren 1:44.295 32

11 Kevin Magnussen Haas 1:44.901 25

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:45.366 31

13 Sergio Pérez Racing Point 1:45.436 28

14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:45.482 30

15 Daniel Ricciardo Renault 1:45.483 15

16 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:45.618 31

17 Nico Hülkenberg Renault 1:46.717 24

18 Lance Stroll Racing Point 1:47.875 8

19 Robert Kubica Williams 1:48.111 27

20 George Russell Williams 0

