“De aanleg van tramlijn Hasselt-Maastricht is onuitvoerbaar geworden.” Dat heeft Wouter Raskin namens N-VA gezegd in ons verkiezingsdebat over mobiliteit. CD&V’er Lode Ceyssens ziet Limburg hiermee 15 jaar terug in de tijd flitsen, want zolang wachten we al op de Spartacustram.