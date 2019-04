Ook vijfde verdachte (34) van moord op asielzoekertje Daniël (9) aangehouden

Vijf verdachten zijn aangehouden na het verdacht overlijden van Daniël in het asielcentrum van Broechem (Ranst). “Ze worden verdacht van gijzeling en moord”, meldt het parket. Een vijfde verdachte, een Palestijnse man (34), werd pas donderdagavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar intussen is hij aangehouden. Ook hij wordt verdacht van gijzeling en moord. Dat meldt het parket.

De onderzoeksrechter heeft donderdag vijf mannen (19, 20, 21, 24 en 39 jaar) aangehouden in het onderzoek naar de dood van een jongen van 9 in het opvangcentrum van Fedasil in Broechem (Ranst). “De feiten zijn gekwalificeerd als gijzeling en moord”, klinkt het. Meer details wil het parket momenteel niet kwijt om het verdere verloop van het onderzoek niet in gedrang te brengen. De vijfde verdachte, een man van 34, werd in de loop van de vooravond voor de onderzoeksrechter gebracht. Ook hij is aangehouden en wordt verdacht van gijzeling en moord.

De verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer, die moet beslissen of ze ook nadien aangehouden blijven.

Met handen en voeten gebonden

Het slachtoffer werd woensdag vermoord teruggevonden in een gracht op het domein van de het asielcentrum. Hij was sinds maandag vermist. Het slachtoffer was met handen en voeten geboden. Het lichaam lag deels begraven in de gracht.