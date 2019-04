Een 45-jarige Peltenaar hangt 30 maanden cel en 12.000 euro boete boven het hoofd voor grootschalig drugsbezit. Samen met een medeverdachte kwam hij op 20 september 2018 in het vizier van de politie in Lommel tijdens een verkeerscontrole.

De Peltenaar bleek in het bezit van een sok met 2.025 euro cash en zijn kompaan had 24 gram aan speed in zijn onderbroek verstopt. Een huiszoeking leverde nog eens cannabis op het nachtkastje van een ...