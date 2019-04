Deze foto toont borsten zoals je nog nooit eerder zag

Een foto over de anatomie van de vrouw gaat momenteel het internet rond. Daarop zijn de melkkanalen in de borsten heel goed zichtbaar, wat tot een hele reeks verbaasde reacties leidt.

“Ik realiseerde me net dat ik nog nooit een foto van een vrouwelijk spierstelsel heb gezien. Dit is niet het beeld dat ik in mijn hoofd had als ik dacht aan de looks van mijn melkkanalen”, schreef een Twittergebruikster die zichzelf online Artist formerly known as Byeonce noemt.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8 — Artist formerly known as Byeonce (@lemonadead) April 21, 2019

De foto is op enkele dagen meer dan 135.000 keer gedeeld en lokt verschillende reacties uit. Veel vrouwen zijn (licht) gechoqueerd bij het zien van het beeld. “Deze foto trok mijn huid precies net iets strakker”, schrijft iemand. “Het is alsof er een buitenaards wezen onder mijn huid leeft” en “Neen, dit moest ik niet zien”, passeerden ook de revue.

Same. This made my skin crawl — Keaton Fainter (@keatothecheetoh) April 23, 2019

Tussen de gechoqueerde dames, zitten ook een heleboel vrouwen die de foto net heel mooi vinden. Onder hen zijn veel mama’s die momenteel borstvoeding geven en het fascinerend vinden hoe de melkklieren zijn verdeeld en melk via smalle kanalen naar de tepel leiden.

“Wauw, deze dingen hebben mijn kinderen gevoed”, staat er onder meer. “Deze foto is zo cool. Ik dacht er nooit over na omdat we op school leerden over de anatomie van de mens aan de hand van een foto van een mannenlichaam.” Hier en daar duikt ook de vergelijking met een bloem op, die onder de tepel ligt.