Rafael Nadal blijft op koers voor twaalfde titel in Barcelona

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het graveltoernooi van Barcelona. Het Spaanse topreekshoofd versloeg in de derde ronde zijn landgenoot David Ferrer (ATP 155) in twee sets. Na 1 uur en 57 minuten stond de 6-3, 6-3 eindstand op het bord. De match werd bij 5-3 in de eerste set een tijd stilgelegd vanwege de regen.

De 32-jarige Nadal en de 37-jarige Ferrer, die volgende maand afzwaait op het toernooi van Madrid, kennen elkaar heel goed. Ze stonden donderdag al voor de 32e keer tegenover elkaar op het ATP-circuit. Van die vorige ontmoetingen had Nadal er 25 gewonnen.

De Spaanse gravelkoning neemt het in de kwartfinales op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 51), die David Goffin (ATP 22) uitschakelde, of de Griek Stefano Tsitsipas (ATP 8). Die laatste speelde vorig jaar de finale in Barcelona tegen Nadal. De Spanjaard won eenvoudig met 6-2, 6-1 en pakte zo zijn elfde titel in de Catalaanse hoofdstad, waarmee hij recordhouder is. In de kwartfinales wacht de Rus Daniil Medvedev (ATP 14).

Nog donderdag bereikte ook de Chileense ‘lucky loser’ Nicolas Jarry (ATP 81) de laatste acht. Hij vloerde de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 43), een voormalig nummer drie, met 2-6, 6-4 en 7-6 (7/2). Jarry had in de tweede ronde al verrassend de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) uitgeschakeld.

David Goffin verloor in de tweede ronde al van de Duitser Jan-Lennard Struff met 7-6 en 6-3.