Kimmer Coppejans grijpt naast stek in kwartfinales in Francavilla

Kimmer Coppejans (ATP-182) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Francavilla.

Tiende reekshoofd Coppejans verloor in de achtste finales van de Slovaak Norbert Gombos (ATP-222) na twee uitputtende sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 8 minuten. In de volgende ronde wacht voor de Slovaak de Bosniër Tomislav Brkic (ATP-297), die het haalde van de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP-486) in 7-5 en 6-3.

In het dubbelspel sneuvelde Coppejans woensdag aan de zijde van Sander Gille in de eerste ronde. De Belgische tandem verloor tegen de Fransman Enzo Couacaud en de Duitser Rudolf Molleker in 4-6, 7-6 (7/5) en 11-9 in de supertiebreak.