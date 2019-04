Gevallen Domenico Pozzovivo verwacht geen problemen voor Giro: “Ik zal op tijd hersteld zijn van de Waalse Pijl”

Domenico Pozzovivo kwam woensdag tijdens de Waalse Pijl zwaar ten val. Hij liep onder meer een hersenschudding en meerdere blessures in het aangezicht op. De Ronde van Italië, die op 11 mei begint, komt evenwel niet in het gedrang.

“De dag na een val is het altijd lastig. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik hersteld zal zijn voor de start van de Ronde van Italië”, zegt hij donderdag in een videoboodschap van zijn ploeg Bahrain Merida. “Morgen ga ik opnieuw bij de dokter langs. Mits wat goed werk hoop ik zondag op de fiets te zitten.” Dan wordt Luik-Bastenaken-Luik gereden.

De 36-jarige Pozzovivo eindigde al zes keer in de top tien van de Giro. Vorig jaar werd hij vijfde, op acht minuten van roze trui Chris Froome. In 2012 won de Italiaan een etappe.

Ook in Luik-Bastenaken-Luik finishte Pozzovivo vorig jaar als vijfde, 39 seconden na winnaar Bob Jungels.