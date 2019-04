Actrice Ruth Beeckmans (37) wordt voor de tweede keer mama. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media.

“Dit jaar liet de Paashaas het leukste eitje bij ons achter”, schrijft de 37-jarige actrice op Instagram. “Samen met hashtags als #expectedseptember2019 #soontobeahappyfamilyoffour #sohappy #sothankful.

Voor Ruth en haar man Gary is het hun tweede zwangerschap. Het koppel heeft al een dochtertje van zes, Charlie-Sue, dat in september het gezelschap krijgt van een broertje of zusje.