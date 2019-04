Leider Kris Princen past voor vierde manche van het BK Rally. “Ik pas voor de duurste koers”

De rally van Wallonië start vrijdagavond met een dubbele superspecial op de esplanade van de Citadel van Namen. De vierde manche van het BK Rally kan rekenen op een sterk deelnemersveld. Maar liefst 22 R5 wagens zijn ingeschreven voor deze wedstrijd die zal uitdraaien op een broederstrijd tussen VW en Skoda. Grote afwezige is Kris Princen (VW Polo R5).

Princen won met de rally van Haspengouw en de TAC twee van de drie reeds gereden rally’s van het BK. Bij aanvang van het seizoen vertelde Kris Princen dat hij een budget had voor zeven wedstrijden en dat de rally van Wallonië niet in zijn programma paste. “We mogen maximum acht van de negen wedstrijden nomineren om punten te sprokkelen. Als ondernemer hou ik het kostenplaatje nauwlettend in de gaten. Als er dan toch een keuze gemaakt moet worden dan lijkt mij logisch dat ik pas voor de duurste wedstrijd. Een rally gespreid over drie dagen is bovendien ook niet meer van deze tijd. Ik kijk met belangstelling uit hoe mijn titelconcurrenten het er dit weekend vanaf zullen brengen.”

Bij afwezigheid van Princen krijgt Cherain (VW Polo R5) de favorietenrol toebedeeld en kan hij, mits een goed resultaat, opnieuw de leiding in het BK nemen. Voor Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) wordt het ook een ideale gelegenheid om zijn puntentotaal wat aan te dikken. Na drie manches, waarbij hij paste voor Spa, staat Verschueren pas op de achtste plaats in de BK-tussenstand. Maar dan zal de voormalig kampioen van België moeten afrekenen met merkgenoten Bedoret, Fernémont en De Mevius. Er zijn makkelijkere opdrachten.

Verdeeld over drie dagen krijgen de deelnemers 22 klassementsritten voor de wielen geschoven. Goed voor een totaal van 220,74 km.