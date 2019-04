Er zijn weinig sporters van wie iedereen meteen bij de koosnaam weet: dat is hem/haar. Jean-Mi stopt dus. Voluit: Jean-Michel Saive (49) stopt. Bis. In 2015 zei het tafeltennisfenomeen al internationaal adieu. Na zeven Olympische Spelen op rij.

In een sporthal in Baku zaten er, enkele maanden voor dat afscheid, nog nooit zo veel bobo’s van het Internationaal Olympisch Comité en de Europese Olympische Comités in de tribunes voor een tafeltenniswedstrijd ...