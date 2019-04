Jonge Brit Tao Hart boekt alweer een impressionante ritzege in de Ronde van Alpen

Tao Geoghegan Hart heeft de vierde etappe in de Ronde van de Alpen (2.BC) gewonnen. De Brit van Team Sky toonde zich na 134 km van Baselga di Pinè naar Cles de snelste van een groepje van vier. Hij haalde het voor Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) en Rafal Majka (BORA-hansgrohe). Ploegmaat Pavel Sivakov werd vierde en behoudt zijn leiderstrui. Voor Geoghegan Hart was het al de tweede ritzege in de rittenkoers door de Alpen, na eerdere winst maandag in de eerste etappe.

Na een snelle en nerveuze start, een korte etappe van 134 km, slaagde na 39 km een groep van zeven er finaal in om te ontsnappen uit het peloton. Andrey Zeits (Astana), Alexis Vuillermoz (AG2R), Aldemar Reyes (Manzana Postobon), Antonio Nibali (Bahrain-Merida), Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), Sergio Samitier (Euskadi Basque Country Murias) en Edoardo Zardini (Neri Sottoli Selle Italia KTM) waren de gelukkigen. Ook Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros) maakte nog de oversteek.

Team Sky gunde hen weinig bonus, maximaal drie minuten. Op de voorlaatste klim van de dag, de Passo Predaia (10 km aan 7,5%) werden de laatste vluchters opgeraapt. Daarna was het aan de favorieten en het was Vincenzo Nibali die de debatten opende. Chris Froome pareerde telkens voor ploegmaat en leider Sivakov. Uiteindelijk wist Nibali dan toch weg te rijden, wel kreeg hij nog leider Sivakov, Hart en Rafal Majka met zich mee. De Rus had het niet onder de markt maar kraakte niet en de vier rondden samen de top. In de afdaling gebeurde niets. Met vier begonnen ze aan het slotklimmetje, La Puntara, 2 km lang.

Nibali probeerde nog een keer, maar Hart toonde zich de perfecte ploegmaat voor Sivakov. In het slot versnelde Majka, maar ook hij zou naast de ritzege grijpen. Het was Hart zelf die het in de sprint haalde, goed voor zijn tweede zege in zijn carrière.

