Verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen

De Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de verkoop aan tabak onder de 18 jaar verbiedt. Nu ligt de leeftijdsgrens op 16 jaar.

Het voorstel, ingediend door N-VA, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Enkel Open VLD onthield zich bij de stemming. “Dat is zeer goed nieuws”, reageert uitgetreden N-VA-lid Renate Hufkens, die meewerkte aan het voorstel. “Het werd dringend tijd. We liepen achter op veel andere Europese landen.”

De goedkeuring is een kleine verrassing, want het voorstel is niet door de commissie geraakt. Toen stond CD&V op de rem.

Ook VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en illegale drugs, is enthousiast. “Er werd altijd gezegd dat het onmogelijk was. Nu het voor tabak is goedgekeurd, is het misschien ook mogelijk voor alcohol.”