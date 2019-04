Gluren bij BV's: Astrid Coppens geniet van haar zwangerschap, geen happy ending voor Peter Van de Veire

Genieten van het mooie weer, van de zwangerschap en van elkaar: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

De conditie van K3-zangeres Klaasje Meijer is alvast tiptop. Dat bewijst de blondine met een evenwichtsoefening.

"Wie zegt dat vrouwen niet kunnen parkeren? Actrice Clara Cleymans is alvast trots op haar parkeerkunsten.

Astrid Coppens ging winkelen in Knokke en geniet met volle teugen van haar zwangerschap.

Radiopresentator Peter Van de Veire lag deze week op de massagetafel maar een happy ending kreeg hij niet!

We hebben enkele schitterende lentedagen achter de rug en daar genoot ook Louis Talpe van. De acteur genoot samen met zijn hond van een wandeling in het zonnetje.

Actrice Ella Leyers staat op de set, voor de gelegenheid een vestiging van supermarktketen Delhaize, en twijfelt plots aan haar kledingkeuze: "Ik speel een kuisvrouw en die jas is zelfs geen deel van mijn kostuum ooooops."

Na inspanning, komt ontspanning maar als het van Natalia afhangt, kan je die twee ook perfect combineren in een bubbelbad in Utrecht.

Valerie De Booser, de vrouw van zanger en presentator Koen Wauters, geniet samen met dochter Zita van hun tijd samen op vakantie.

Jeroom en zijn partner Elodie Ouedraogo genieten samen met hun zoontje Remus van een ijsje.

Actrice Ruth Beeckmans is voor de tweede keer zwanger en dankt de Paashaas voor het 'leukste eitje'.