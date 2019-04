Blinde en slechtziende kinderen beleven verleden in Bokrijk op BrailleDay

Genk - De Brailleliga heeft donderdag 23 leerlingen met een visuele handicap zich in Bokrijk laten onderdompelen in het verleden. De kinderen uit scholen van het buitengewoon onderwijs leerden er brood bakken in een echte houtoven en ontdekten hoe men vroeger leefde aan de hand van een aangepast programma.

Tijdens de jaarlijkse BrailleDay ontdekten de kinderen van 6 tot 12 jaar (6-12 jaar) dit jaar hoe de mensen vroeger leefden, woonden en werkten op het Vlaamse platteland. In de voormiddag volgden ze een aangepaste gegidste rondleiding in het domein. Na de luch kneedden de kinderen - net zoals de plattelandsvrouwen - zelf hun eigen broodje volgens de oude technieken. De kinderen leerden ook hoe graan tot meel gemalen wordt en hoe daar deeg van gemaakt wordt.

“Het brood mogen ze zelf maken en mee naar huis nemen om vanavond met hun familie op te eten. Voor de kinderen is kneden een goede activiteit, want ze voelen de materies goed met hun handen”, zegt Charlotte Santens van Brailleliga.

Voor de kinderen is de BrailleDay ieder jaar een hoogtepunt. “We weten dat het een dag is waar de kinderen enorm naar uitkijken, want ze mogen dingen doen die ze anders niet mogen. Zo hebben ze allerlei zaken leren kennen, en van alles mogen vasthouden en aanraken”, legt Santens uit. “De dag staat volledig in het teken van hen.”

Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.000 blinde en slechtziende personen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Brailleliga biedt naast ondersteuning in het dagelijks leven ook begeleiding op de arbeidsmarkt en organiseert aangepaste vrijetijdsactiviteiten.

“Wij lopen ieder jaar mee met de 20 km van Brussel met een groot team en het geld dat daarmee ingezameld wordt, gaat naar onze activiteiten. We doen elk jaar iets anders, maar de doelgroep van deze BrailleDay is kinderen van type 6 van 6 tot 12 jaar”, besluit Santens.

Grote André Hazes-Flashmob opent Gebarenbar