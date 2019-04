Bestuurders beleven schrik van hun leven wanneer plots ongewenste gast uit motorkap kruipt

Het was serieus schrikken voor Khun Kitsana en zijn vrouw. Toen ze met hun wagen door het Thaise Chonburi reden, zagen ze voor hun neus hoe een grote python van onder de motorkap kwam gekropen. Een erg nerveuze bedoening die gelukkig zonder ongelukken afliep: “Het was hopen op het beste.”

Vermoedelijk was het dier de nacht voordien in de motor van wagen gegleden.“Ik wist niet wat ik moest doen”, vertelde de man over het angstaanjagende moment. “We konden niet onmiddellijk vertragen aangezien er nog andere wagens achter ons reden.”

Pas toen ze even verderop bij een park halt hielden, was het gevaar geweken. De python gleed eerst nog over een van zijruiten, om vervolgens veilig en wel op de grond te vallen. Tot grote opluchting bij het koppel.

