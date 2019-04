Daniël (9) dood aangetroffen in asielcentrum Broechem: “Geen idee wat iemand tegen die lieve jongen zou kunnen hebben”

Het asielcentrum van Broechem, waar woensdag een jonge Palestijnse asielzoeker (9) dood werd aangetroffen, zou een slechte reputatie hebben. Fedasil en de plaatselijke burgemeester spreken dat tegen. “Het leven in een opvangcentrum is geen pretje, maar in Broechem zijn er niet meer incidenten dan elders.” Maar toch. Majd Khalifeh, VRT-journalist en ooit vluchteling die in Broechem verbleef, beschreef het asielcentrum als “een Guantánamo, maar dan zonder de folteringen”.