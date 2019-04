Twee zonen van de rijkste familie van Sri Lanka pleegden elk een zelfmoordaanslag

Nu het stof van de aanslagen is gaan liggen, schrikt Sri Lanka toch weer op. De aanslagplegers krijgen een gezicht. Twee van hen blijken rijke broers. De hoogzwangere echtgenote van een van hen blies zich op toen de politie haar kwam ondervragen.

Foto: REUTERS

Ilham en Inshaf Ibrahim kwamen niets tekort. Als kind werden ze rotverwend door hun vader die een bloeiende kruidenhandel leidde, en een van de rijkste inwoners van Sri Lanka is. De broers reden met mooie wagens – ze hadden een wagenpark met onder andere BMW-sportwagens – woonden luxueus, waren goed getrouwd. “En ze vertoonden geen extreme tekenen van radicalisering”, zegt de politiewoordvoerder van Colombo.

Toch pleegde elk van de broers op Pasen een zelfmoordaanslag. Inshaf (33), de oudste zoon die ook eigenaar was van een koperverwerkend bedrijf, liet zijn bom ontploffen in het hotel Shangri-La, waar vooral Britse slachtoffers vielen. Zijn jongere broer Ilham (31) liet zijn bom ontploffen in het hotel Cinnamon. Daar stierven acht mensen.

“Het leken normale jongens”, zei Fathima Fazla aan Reuters. Zij woont in een schamel huisje aan de overkant van de chique witte villa van de familie Ibrahim.

De ouders waren eerst lange tijd spoorloos. “Er zijn bij hen thuis wel documenten meegenomen die mogelijk kunnen verklaren hoe de broers zijn geradicaliseerd”, zegt de politie. “We weten ook dat de broers vaak contact hadden met het buitenland. Zijn ze zo geradicaliseerd? Dat moet nog duidelijk worden.”

Woensdagnamiddag kon de politie dan toch vader Mohamed arresteren. Hij heeft alles samen zes zonen en drie dochters. “Hij deed veel goeds voor de wijk. Door wat zijn zonen deden, maakte hij alle moslims verdacht”, zegt Fathima Fazla.

Foto: AP

Zwangere echtgenote

Omdat nog niet duidelijk is of heel de familie is geradicaliseerd, is de politie alle leden aan het opsporen. Donderdag is zoon Iljas al opgepakt. De politie is nog op zoek naar de jongste zoon Ismail, maar vreest dat hij het land is uitgevlucht.

Dinsdag wilden ze de vrouw van Ilham oppakken. Ze was zeven maanden zwanger. Toen de vrouw de politie zag binnenkomen, blies ze zichzelf op en doodde daarbij ook haar drie kinderen en drie politiemensen.

Ondertussen kan de politie toch al een beetje het portret maken van de broers. Ilham was lid van National Thowheed Jamath, een lokale islamitische groepering. Ondernemer Inshaf leek milder in zijn overtuigingen. Volgens werknemers was hij zeer behulpzaam voor zijn personeel en zeer gul. Inshaf was gehuwd met de dochter van een welstellende juwelier.

Studies in het VK

Bij de acht aanslagen in Sri Lanka zondag verloren 359 mensen het leven. De politie gaat uit van negen zelfmoordterroristen, onder wie één vrouw.

Volgens defensieminister Ruwan Wijewardene waren de terroristen doorgaans hoogopgeleide mensen. Verschillenden studeerden in het buitenland. “Over één terrorist weten we bijvoorbeeld dat die studeerde in het Verenigd Koninkrijk, om daarna rechtenstudies aan te vatten in Australië. Net om die reden krijgen we voor het onderzoek hulp uit het buitenland, zoals uit het Verenigd Koninkrijk.”