Een van de slechtste jaren ooit: in 2018 liefst 12 miljoen hectare bos verdwenen

In 2018 is wereldwijd twaalf miljoen hectare aan tropisch bos verloren gegaan. Vooral verontrustend is het verlies van 3,6 miljoen hectare primair regenwoud, wat groter is dan de oppervlakte van België, meldt het World Resources Institute (WRI). De gegevens staan in het rapport Global Forest Watch (GFW), op basis van cijfers van de Universiteit van Maryland.