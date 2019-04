Moeder van Syriëstrijders klaagt Belgische Staat aan

Zacharia Iddoub vertrok al in 2013 naar Syrië. In 2017 zou hij om het leven gekomen zijn bij een droneaanval.

Ghita B., de moeder van Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub, heeft een klacht ingediend tegen de Belgische Staat, zo meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de vrouw, zelf verdacht van de financiering van terrorisme, faalden zowel de politie als de politiek erin haar zoons tegen te houden.

De toen 23-jarige Zacharia Iddoub uit Vilvoorde vertrok onder invloed van haatprediker Jean-Louis Denis in januari 2013 richting Syrië. De maand ervoor hadden zijn ouders hem nog weten om te praten en de politie op de hoogte gebracht. Die verklaarden volgens zijn moeder echter dat ze hem niet konden tegenhouden. Drie maanden later vertrok ook de toen 16-jarige Ismaïl. Ook hij werd niet tegengehouden, noch in Zaventem, noch in Turkije.

“Hij was drie dagen in Turkije, traceerbaar via zijn gsm”, aldus de moeder. “Een eenvoudig telefoontje of een fax van de Belgische autoriteiten naar hun Turkse collega’s had zijn oversteek naar Syrië kunnen tegenhouden”, zo staat te lezen in de aanklacht.

De vrouw eist nu 10.000 euro morele en 50.000 euro materiële schadevergoeding van de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. “Zodat niemand de hete aardappel naar de ander kan doorschuiven”, aldus haar advocaat Alexis Deswaef.

De vrouw gaat ervan uit dat haar zoons dood zijn. Ismaïl meldde haar in 2017 dat Zacharia gestorven was bij een droneaanval. “En van Ismaïl heb ik niets meer gehoord sinds 2017.”